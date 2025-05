IT Forum, Rinaldi (Humans Tech): “L’AI non si compra sugli scaffali ma va creata su misura”

(Adnkronos) – “Oggi l’adozione dell’intelligenza artificiale non riguarda solo la trasformazione tecnologica, ma anche organizzativa e culturale. Intervenire a livello tecnologico significa entrare nei processi infrastrutturali. L’AI non è qualcosa da prendere sugli scaffale; va costruita su misura, tassello su tassello, in modo da creare veramente un cambiamento trasformativo all’interno delle organizzazioni e nelle relazioni fra le persone”, ha dichiarato Carlo Rinaldi, Chief Marketing Officer Humans Tech a margine dell’Information Technology Forum tenutosi a Milano nella sede di Assolombarda —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)