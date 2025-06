Italia Economia n° 22 del 4 giugno 2025

(Adnkronos) – Festival del Lavoro, oltre 4mila partecipanti, IA e sicurezza i temi chiave; Federdistribuzione: dialogo con parlamentari e istituzioni all’incontro ‘Osservatorio Retail’; Fisco: Ey e Afi presentano a Milano il II Total tax contribution; Salone nautico di Venezia: Generali promuove tavola rotonda “La rotta del valore”; IT Forum 2025, chiusa la quarta edizione; Gruppo Cap: presentati a Milano dati di bilancio 2024, utili a 83 mln; Lavoro: CIFA Italia, il futuro della contrattazione collettiva al centro del Festival di Genova ; Metro Italia cresce in Toscana, inaugurato il terzo deposito Fsd in Italia; Milano: inaugurata Anteprima d’Estate, il nuovo evento di Artigiano in Fiera.Bioplastiche compostabili, raggiunto il target di riciclo al 2030Il ritorno del Barbagianni sull’isola di Pianosa, il progetto di Fondazione Una e Federparchi —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)