Lamberti (Planeat): “Prevenire lo spreco con la pianificazione a monte”

(Adnkronos) – “Vorremmo portare Planeat ovunque la pianificazione può migliorare il servizio: dalle crociere agli aerei, dai treni ai villaggi turistici,” ha detto Nicola Lamberti, CEO e cofounder di Planeat, a margine della conferenza “Prevenire lo spreco alimentare con l’innovazione digitale”, oggi nella Sala Caduti di Nassirya al Senato. “Se chiediamo prima cosa vogliamo mangiare, otteniamo dati utili per preparare le giuste quantità e non sprecare a monte. La maggior parte delle azioni oggi interviene a valle, sul cibo già avanzato. Noi lavoriamo in prevenzione, per ridurre lo spreco già in fase di produzione,” ha concluso Lamberti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)