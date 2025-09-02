24.1 C
Latini (Coop Italia): “Prevenzione e educazione affettiva chiave per fermare la violenza”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Come Coop oltre all’aiuto diretto a chi è vittima di violenza, vogliamo occuparci della prevenzione, perché solo così si può sperare di ridurre davvero la violenza. Con la campagna ‘Dire, Fare, Amare’ promuoviamo un’educazione affettiva e relazioni sane. In questo quadro presentiamo l’accordo con la Fondazione Giulia Cecchettin e avviamo un progetto pilota a Padova nei nostri cinque negozi, con formazione diretta per i dipendenti.” Queste le parole di Maura Latini, presidente Coop Italia, in occasione della presentazione del Protocollo d’intesa Coop – Fondazione Giulia Cecchettin a Palazzo Grazioli a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

