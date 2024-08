(Adnkronos) – Intervenendo al Meeting di Rimini Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ha sottolineato: “Bene i bonus per le madri, ma quando si parla di genitorialità non deve essere tutto scaricato sulle donne ma vogliamo un sistema di servizi efficiente per la famiglia”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)