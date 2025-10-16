Lavoro, il Consorzio ELIS presenta ‘GenerAzione’ Talento, il progetto per valorizzare risorse senior Video News 16 Ottobre 2025 12:20 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Lavoro, Rovere (Poste Italiane): “In risorse over 55 ci sono esperienze e competenze preziose” Video News Lavoro, Fava (INPS): “Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo” Video News Lavoro, Cum (Elis): “Valore risorse senior non deve spegnersi” Video News Ristorazione: Nastasi (Deloitte), ‘food service nei centri commerciali vale 6 mld’ Video News Ristorazione; Boroni (TradeLab), ‘mercato in catena vale 10,6 mld’ Video News Sostenibilità, la rivoluzione del packaging da Flo e Qwarzo Video News Ristorazione: Orlandi (Aigrim-Fipe), ‘Aigrim Day 2025 occasione di confronto tra aziende e Video News Aigrim Day 2025: Urso, ‘ristorazione in catena valorizza personale con politiche e formazione’ Video News Dolore cronico, una questione di genere femminile Video News Ricerca: a Roma Investigator’s Meeting di Astrazeneca Italia Video News Festa del Cinema di Roma, Acea premia “I Custodi dell’Acqua” Video News Bertoja (regista): “Acqua, simbolo di vita e creatività ma anche di responsabilità” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.3 ° C 21.9 ° 20.4 ° 45 % 6.3kmh 0 % Gio 20 ° Ven 21 ° Sab 22 ° Dom 21 ° Lun 20 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi La Luminara di San Ranieri candidata alla lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco Ambiente ed Energia Diamanti (Ing Italia): “Nel 1° semestre 2025 +95% dei nostri strumenti finanza” Lavoro Congresso ingegneri, dibattito su Correttivo Codice contratti e Ia Economia A Firenze gli stati generali della nightlife europea: attesa anche la ministra Santanché Primo Piano Il Vernacoliere chiude: l’ultimo atto d’accusa del fondatore Mario Cardinali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro, Rovere (Poste Italiane): “In risorse over 55 ci sono esperienze e competenze preziose” Video News Lavoro, Fava (INPS): “Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo” Video News Lavoro, Cum (Elis): “Valore risorse senior non deve spegnersi” Video news Video News Lavoro, Rovere (Poste Italiane): “In risorse over 55 ci sono esperienze e competenze preziose” Video News Lavoro, Fava (INPS): “Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo” Video News Lavoro, Cum (Elis): “Valore risorse senior non deve spegnersi”