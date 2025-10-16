Lavoro, Rovere (Poste Italiane): “In risorse over 55 ci sono esperienze e competenze preziose” Video News 16 Ottobre 2025 12:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Lavoro, il Consorzio ELIS presenta ‘GenerAzione’ Talento, il progetto per valorizzare risorse senior Video News Lavoro, Fava (INPS): “Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo” Video News Lavoro, Cum (Elis): “Valore risorse senior non deve spegnersi” Video News Ristorazione: Nastasi (Deloitte), ‘food service nei centri commerciali vale 6 mld’ Video News Ristorazione; Boroni (TradeLab), ‘mercato in catena vale 10,6 mld’ Video News Sostenibilità, la rivoluzione del packaging da Flo e Qwarzo Video News Ristorazione: Orlandi (Aigrim-Fipe), ‘Aigrim Day 2025 occasione di confronto tra aziende e Video News Aigrim Day 2025: Urso, ‘ristorazione in catena valorizza personale con politiche e formazione’ Video News Dolore cronico, una questione di genere femminile Video News Ricerca: a Roma Investigator’s Meeting di Astrazeneca Italia Video News Festa del Cinema di Roma, Acea premia “I Custodi dell’Acqua” Video News Bertoja (regista): “Acqua, simbolo di vita e creatività ma anche di responsabilità” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.3 ° C 21.9 ° 20.4 ° 45 % 6.3kmh 0 % Gio 20 ° Ven 21 ° Sab 22 ° Dom 21 ° Lun 20 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi La Luminara di San Ranieri candidata alla lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco Ambiente ed Energia Diamanti (Ing Italia): “Nel 1° semestre 2025 +95% dei nostri strumenti finanza” Lavoro Congresso ingegneri, dibattito su Correttivo Codice contratti e Ia Economia A Firenze gli stati generali della nightlife europea: attesa anche la ministra Santanché Primo Piano Il Vernacoliere chiude: l’ultimo atto d’accusa del fondatore Mario Cardinali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro, il Consorzio ELIS presenta ‘GenerAzione’ Talento, il progetto per valorizzare risorse senior Video News Lavoro, Fava (INPS): “Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo” Video News Lavoro, Cum (Elis): “Valore risorse senior non deve spegnersi” Video news Video News Lavoro, il Consorzio ELIS presenta ‘GenerAzione’ Talento, il progetto per valorizzare risorse senior Video News Lavoro, Fava (INPS): “Lavoratori senior sono una risorsa, non un costo” Video News Lavoro, Cum (Elis): “Valore risorse senior non deve spegnersi”