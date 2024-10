Le lenticchie: piccoli tesori di nutrizione e salute

(Adnkronos) – Storia controversa quella delle lenticchie associate, da un lato, alla faciloneria con la quale, secondo quanto riportato nell’Antico Testamento (cfr. Genesi 25,29-34), un affamato Esaù svendette a Giacobbe per una minestra di lenticchie ciò che di più prezioso aveva e, dall’alto, alla prosperità e alla fortuna che con le lenticchie tradizionalmente si auspica nel cenone di San Silvestro. Saranno questi legumi “lenticolari” di forma rotonda e appiattita, appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, i protagonisti della prossima puntata de “IL Gusto della Salute”, la rubrica online ideata e condotta dall’immunologo Mauro Minelli, condivisa da ADNkronos Salute. Di lenticchie esistono diverse varietà, ciascuna con caratteristiche peculiari: · le lenticchie verdi sono una delle varietà più comuni e mantengono bene la loro forma durante la cottura; · le lenticchie rosse sono molto popolari in India e si cuociono velocemente, diventando morbide e cremose; · le lenticchie nere (o beluga) che per forma e dimensioni richiamano il caviale, sono apprezzate per il loro gusto intenso; · le lenticchie marroni, le più diffuse al mondo, cuociono in circa 20-30 minuti e sono assai versatili in cucine, potendo felicemente intervenire in moltissime ricette. Complete sul piano nutrizionale, molto salutari, economiche e facili da coltivare, le lenticchie hanno un ruolo chiave sia nella storia dell’alimentazione umana che nella cucina moderna. Nonostante ciò, ci sono alcune controindicazioni e precauzioni che è bene tenere a mente, soprattutto in specifiche situazioni o condizioni di salute. Vanno bene, le lenticchie, per chi ha problemi di colesterolo? E per chi soffre di gotta? E’ vero che alcuni metodi di cottura riducono il gonfiore addominale che dal consumo delle lenticchie può essere causato? Ed è vero che sono consigliate alle mamme che allattano? E perché? Venerdì 18 ottobre si esploreranno le proprietà nutrizionali, i benefici, la storia e altre curiosità su questo alimento perfetto per chi cerca un’alimentazione sana e bilanciata. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)