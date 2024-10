Le novità dei veicoli e dei mezzi di trasporto in mostra al T3 di Mediapoint & Exhibitions  

(Adnkronos) – I padiglioni di Piacenza Expo ospitano tutte le novità dei veicoli e dei mezzi di trasporto in occasione della prima edizione di T3 Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), organizzata da Mediapoint & Exhibitions. Sostenibilità, innovazione, personalizzazione e sicurezza sono le parole d’ordine dell’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)