Legalità e Merito: un premio per promuovere giustizia, inclusione e merito tra i giovani

(Adnkronos) – Giunto all’VIII edizione, il progetto “Legalità e Merito” promosso dall’Università Luiss Guido Carli, con la professoressa Paola Severino come ideatrice, si conferma un punto di riferimento nella diffusione della cultura della giustizia tra le nuove generazioni.

Nato per avvicinare mondi apparentemente lontani, il progetto è cresciuto in numeri e rilevanza: 187 studenti Luiss hanno partecipato in qualità di "Ambasciatori di Legalità", affiancando oltre 27 istituti tra scuole superiori, IPM, USSM, una Comunità Ministeriale e, novità di quest'anno, anche un Centro di Prima Accoglienza. La cerimonia conclusiva si è svolta nell'Aula Magna del campus Luiss di Viale Pola, alla presenza delle più alte cariche dell'Ateneo e di numerosi rappresentanti delle istituzioni.