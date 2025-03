LetExpo: Di Piazza (AIB), ‘Mercato assicurativo attento alle imprese che si muovono verso sostenibilità’

(Adnkronos) – ”Il mercato assicurativo, che noi rappresentiamo come operatori professionali, segue con grande interesse il tema della sostenibilità sia in termini di investimenti sia di attenzione alle imprese che muovono verso la sostenibilità”. Queste le parole di Rosario Di Piazza, amministratore delegato di A.I.B. a LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, giunto alla quarta edizione. Un evento promosso da Alis in collaborazione con Veronafiere. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)