LetExpo: Gasparato (Consorzio Zai), ‘Vetrina importante nel settore logistica’

(Adnkronos) – “LetExpo è una vetrina importantissima nel settore della logistica. Noi tra i primi sia come Consorzio Zai e Interporto Quadrante Europa, ma anche come Interporti, abbiamo creduto sin dall’inizio alla creazione di Alis, innanzitutto, l’associazione che Guido Grimaldi ha voluto. E poi questa fiera è importante perché in Italia mette sullo stesso piano operatori della logistica dei diversi settori, ma soprattutto fa parlare, ospita rappresentanti istituzionali di primo livello e pone continuamente delle suggestioni importanti sui temi che ci interessano quotidianamente”. A dirlo Matteo Gasparato, presidente Consorzio Zai e presidente Uir, alla quarta edizione di LetExpo, la fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, in programma a Verona fino al 14 marzo. La fiera è promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere, LetExpo rappresenta l’evento nazionale e internazionale di riferimento della filiera, con un focus sulle attuali dinamiche geopolitiche e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)