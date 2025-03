LetExpo: Lupi (AdSP Mar di Sicilia Occidentale), ‘Avviati progetti importanti nel settore della sostenibilità’

(Adnkronos) – “A Palermo abbiamo avviato un progetto, con un partner economico privato, per creare una comunità energetica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma stiamo andando avanti anche per l’elettrificazione delle banchine” ha spiegato Luca Lupi. Il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale Mar di Sicilia Occidentale ha partecipato all’incontro dal titolo “Il mondo della green e blue economy” all’interno di LetExpo, la fiera di Verona diventata punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità.

