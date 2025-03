LetExpo: Palmeri (Generazione Vincente), ‘Lavoro è dignità e ha ricaduta sociale importante’

(Adnkronos) – “Essere qui a LetExpo significa sottolineare temi importanti, fondamentali, ineludibili, in cui crediamo fortemente: la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità. Noi abbiamo come oggetto del nostro impegno quotidiano il lavoro e sappiamo bene che il lavoro è dignità e ha una ricaduta sociale importante”. Sono le dichiarazioni di Sonia Palmeri, Hr Organization and Public Affair Generazione Vincente Spa, in occasione della quarta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, il grande evento fieristico per i trasporti, la logistica e i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)