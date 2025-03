LetExpo: Santaniello (Manpower), ‘Portiamo le nostre idee per confrontarci col settore’

(Adnkronos) – “Gruppo Manpower è presenta a LetExpo da diversi anni. L’obiettivo è portare le nostre idee e di confrontarci con le aziende di settore importando modelli che possono essere utili nelle attività che svolgiamo quotidianamente”. Così Alfonso Santaniello, head of industry del Gruppo Manpower, ha spiegato la presenza dell’azienda a LetExpo, la fiera promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere che rappresenta l’evento nazionale e internazionale di riferimento per logistica e trasporti, con un focus sulle attuali dinamiche geopolitiche e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)