(Adnkronos) – Il made in Italy approda a Tokyo a bordo della Amerigo Vespucci, storico veliero e Nave Scuola della Marina militare, che per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, raggiunge il Giappone. Così come a Los Angeles, è stato inaugurato anche nella capitale nipponica il Villaggio Italia, un’area organizzata per padiglioni espositivi che racconta e promuove le eccellenze del patrimonio culturale, artistico, storico ed economico italiano.

Salpata dal porto di Genova il 1 luglio 2023 per un tour che si snoda in 28 paesi e 5 continenti, la nave ha raggiunto la 21esima tappa del tour.