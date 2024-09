Malattie rare, neuromielite ottica, Rossi (Alexion): “Impegnati per migliorare vita pazienti’

(Adnkronos) – “Alexion è impegnata ad esplorare le aree ancora sconosciute delle malattie rare poiché sappiamo che, nel momento in cui abbiamo successo, riusciamo a mettere a disposizione dei pazienti delle soluzioni che possono drasticamente cambiare in meglio la loro qualità di vita” Lo ha detto Anna Chiara Rossi, vicepresident e general manager Italy di Alexion – AstraZeneca Rare Disease, in occasione dell’incontro con cui Astrazeneca, assieme ad Alexion, ha annunciato che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di -primo inibitore del complemento C5 a lunga durata d’azione – per gli adulti affetti da disturbo dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) positivi all’anticorpo anti-aquaporina-4 (Aqp4) (Ab+). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)