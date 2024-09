Malattie rare, Nmosd, neurologo Pozzilli: “Ravulizumab innovativo ed efficace nel tempo”

(Adnkronos) – “Una efficacia mai vista in studi precedenti che si è mantenuta per quasi 2 anni”. Così, Carlo Pozzilli, professore ordinario dipartimento di Neuroscienze Umane, Università La Sapienza e direttore Centro Sclerosi multipla, Ospedale S. Andrea di Roma, commenta i risultati dell’impiego di ravulizumab per il trattamento del disturbo dello spettro della neuromielite ottica (Nmosd) in occasione dell’incontro con Astrazeneca, Alexion – AstraZeneca Rare Disease in cui è stata annunciata la rimborsabilità, da parte di Aifa, dell’anticorpo monoclonale per gli adulti con la patologia e positivi all’anticorpo anti-aquaporina-4 (Aqp4) (Ab+). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)