Malattie rare, Rizzitano (Aisla) : “Dialogo tra associazioni e istituzioni porta a risultati concreti”

(Adnkronos) – “Il dialogo tra istituzioni e associazioni porta a risultati molto concreti come la nuova normativa sulla disabilità che, siamo convinti, possa cambiare l’approccio alla disabilità, in generale e portare alle persone con questi bisogni specifici”, cioè le persone con Sla, “il giusto supporto e riconoscimento per i loro diritti e per la loro vita”. Lo ha dichiarato Paola Rizzitano, consigliere nazionale Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, all’evento streaming “Una promessa per la ricerca”, organizzato dall’associazione per promuovere la responsabilità e l’impegno nella lotta alla Sla. L’evento ha dato il via alla campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca scientifica. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)