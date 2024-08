Maltempo Torino, allagamenti e chicchi di grandine grossi come palle da golf – Video

(Adnkronos) – La provincia di Torino sotto una violenta ondata di maltempo dal tardo pomeriggio di ieri, 2 agosto 2024. Una forte grandinata ha interessato il territorio della provincia e sui social si sono susseguiti i video che mostrano i chicchi grossi come palle da golf. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per alberi pericolanti e danni da maltempo in genere. Effettuati complessivamente circa 120 interventi. Quattro persone che effettuavano sport con la canoa sono rimasti bloccati sulla riva del fiume nei pressi del ponte Balbis, i VF hanno provveduto al recupero delle persone ed affidate alle cure dei sanitari poiché colpiti della grandine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)