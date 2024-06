Massacesi: “Sportivi contro il bullismo all’Accademia dei campioni”

(Adnkronos) – “Oggi in Senato abbiamo presentato ‘L’Accademia dei campioni’, un progetto contro il bullismo dedicato ai giovani. Vogliamo fare una piattaforma per 100.000 ragazzi in tutta Italia che possono formarsi gratuitamente e ascoltare le testimonianze dei campioni del mondo dello sport che portano entusiasmo e arrivano al cuore dei ragazzi perché hanno empatia, coraggio e sono dei testimonial credibili”. Lo ha dichiarato Luca Massacesi, presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni svoltasi presso la Sala Koch del Senato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)