(Adnkronos) – La direttrice generale dell’Ispra, Maria Siclari, a margine del Forum in Masseria a Saturnia, spiega all’AdnKronos il lavoro dell’istituto per il recupero delle materie prime critiche dai rifiuti estrattivi nelle miniere abbandonate in Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)