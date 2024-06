(Adnkronos) – "Come ogni nuova tecnologia è indispensabile capire come controllarla, l'uomo non può delegare tutto" così Enrico Mentana , direttore TgLa7, in occasione del WMF – We Make Future, a Bologna dal 13 al 15 giugno all’interno dei padiglioni di BolognaFiere. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)