Milano, al Forum Comunicazione 2024 focus su comunicazione d’impresa e innovazione digitale

(Adnkronos) – Il principale appuntamento italiano dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale è giunto alla sua diciassettesima edizione. Il Forum Comunicazione, organizzato da Comunicazione Italiana, ha infatti riunito a Milano il 6 giugno 2024 numerosi esperti e i vertici della Comunicazione, del Marketing e del mondo Digital. Al centro dell’edizione 2024 la parola “Integrability”, che fonde “integration” con “ability” e pone una sfida cruciale per il 2024: combinare narrazioni consolidate con tecniche digitali d'avanguardia, in uno scenario in continuo mutamento. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)