Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera

(Adnkronos) – Otto minuti di applausi hanno accolto Kim Novak, la leggendaria attrice americana che oggi, a 92 anni, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera della Mostra del Cinema di Venezia. La laudatio è stata fatta dal regista messicano Guillermo del Toro, preceduto dall’introduzione di Alberto Barbera, direttore della Mostra. Dopo la consegna del Leone da parte del presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, Novak ha tenuto un commosso e lucido discorso di accettazione che si è aperto con queste parole: “Io sono voi e voi siete me. Io vi amo e voi mi amate”. Ed è scattato di nuovo l’applauso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

