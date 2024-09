Mostra Venezia, Puccini: “Le donne sanno fare grandi cose e lo stanno dimostrando”

(Adnkronos) – Nel cinema “le donne sanno fare grandi cose e lo stanno dimostrando sia come interpreti che come registe e autrici”. A dirlo è Vittoria Puccini, che all’Adnkronos commenta con entusiasmo un anno di grandi successi per le donne del cinema italiano, grazie anche al film di Paola Cortellesi: “Il film di Paola ha avuto un successo straordinario, film bellissimo che sta facendo il giro del mondo. E’ stato stupendo assistere a questo successo inaspettato ma assolutamente meritato”. Ma il futuro del cinema italiano, secondo Puccini, passa anche attraverso un maggiore sostegno da parte delle istituzioni: “Il cinema italiano vive un momento importante, un momento in cui c’è bisogno che le istituzioni abbiano cura del cinema italiano e si trovino le migliori condizioni affinché si continui a sostenere anche il cinema indipendente, le piccole e media produzioni, he i lavoratori siano messi nelle condizioni di migliori per poter lavorare e l’industri si rafforzi. Questo è fondamentale”. Infine, l’attrice non nasconde il suo entusiasmo per la Mostra del Cinema di Venezia: “Quest’anno è un’edizione straordinaria, ci sono tante star e film bellissimi. Il cinema è sogno e quest’anno Venezia lo sta raccontando nel migliore dei modi”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)