(Adnkronos) – “L’apertura della cantina crea un respiro profondo e ampio per la storia ultracentenaria del ristorante. La cantina è quella parte di Roma che si aggiunge a questa storia già di per sé è molto importante e la abbraccia esattamente come le mani del mantecatore”. Lo spiega Mario Mozzetti proprietario e Master mantecatore del ristorante Alfredo alla Scrofa, all’inaugurazione della cantina dello storico ristorante romanao. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)