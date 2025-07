Mulino Bianco, 20mila kit animabili in 100 centri estivi italiani per festeggiare l’amicizia

(Adnkronos) – L’amicizia è un valore universale, celebrato da sempre in ogni forma d’arte e presente in tutte le età della vita. Questo emerge dall’iniziativa promossa da Mulino Bianco in occasione della Giornata mondiale dell’amicizia. Un appuntamento che ha visto l’azienda italiana approdare nei centri estivi di 19 città del Paese per la distribuzione di 20mila kit animabili e l’anteprima di nuove Sorpresine che cominceranno a circolare dalla fine del prossimo agosto. Con l’occasione, èstato ancheanche presentato i risultati dell’indagine AstraRicerche condotta tra i bambini dai 5 agli 11 anni e commissionata dall’azienda. Ogni centro estivo ha poi ricevuto un messaggio di amicizia dal Piccolo Mugnaio Bianco, tornato quest’anno in veste di testimonial d’eccezione per festeggiare il 50esimo anniversario del brand. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)