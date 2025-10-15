Mulino Bianco: i 50 anni del marchio in mostra al Mimit Video News 15 Ottobre 2025 12:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Sanità: Conversano (Happy Ageing), per sostenibilità Ssn ‘necessaria prevenzione nell’anziano ’ Video News Vaccini: anti-pneumococco, igienista Icardi ‘21-valente ottimo per anziani e fragili’ Video News Formazione: Palazzi (Siemens Healthineers), ‘ai porta grandi benefici, ma sono diffusi gender bias’ Video News Formazione: De Laurentis (Orange media Group): ‘pari opportunità devono essere la normalità’ Video News Formazione: Cerrato (Mondadori Media), ‘84% delle donne ritiene stimolanti carriere stem’ Video News Formazione: Bedini (Imcd Italia), ‘allo Swc 2025 per generare nuove consapevolezze’ Video News Mulino Bianco, Barilla: ‘Cinquant’anni è un anniversario importante’ Video News Mulino Bianco: Prampolini (Wwf), ‘insieme a Barilla per agricoltura rigenerativa Video News Imprese, Mutti (Centromarca): “Ottimizzare filiera che compone prodotto di marca” Video News Formazione: Bellinazzi (Intesa Sanpaolo), ‘sosteniamo inclusione donne in campo stem’ Video News Restaurata e svelata la Madonna dell’Esilio a Roma, dono della famiglia Bracco Video News ComoLake 2025: Barbieri (EI Towers), ‘fondamentale investire nelle infrastrutture’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.9 ° C 23.5 ° 20.9 ° 49 % 6.2kmh 0 % Mer 20 ° Gio 21 ° Ven 21 ° Sab 22 ° Dom 21 ° Ultimi articoli Salute e Benessere A Roma ‘Bra Day’ Sicpre 2025, vedersi ‘come prima’ del tumore al seno importante per tornare alla vita Primo Piano Polizia fa accertamenti per il permesso di soggiorno e scopre che una donna è sposata due volte Demografica Carenza di infermieri, negli Stati Uniti si formano adolescenti e robotica. E in Italia? Salute e Benessere Nutrizione e salute della pelle, congresso all’Idi-Irccs di Roma Lavoro Ripartono Open day e arriva nuova piattaforma E-Cap SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sanità: Conversano (Happy Ageing), per sostenibilità Ssn ‘necessaria prevenzione nell’anziano ’ Video News Vaccini: anti-pneumococco, igienista Icardi ‘21-valente ottimo per anziani e fragili’ Video News Formazione: Palazzi (Siemens Healthineers), ‘ai porta grandi benefici, ma sono diffusi gender bias’ Video news Video News Sanità: Conversano (Happy Ageing), per sostenibilità Ssn ‘necessaria prevenzione nell’anziano ’ Video News Vaccini: anti-pneumococco, igienista Icardi ‘21-valente ottimo per anziani e fragili’ Video News Formazione: Palazzi (Siemens Healthineers), ‘ai porta grandi benefici, ma sono diffusi gender bias’