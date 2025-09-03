Nautica, Zoppas (Ice): “In forte crescita nautica da diporto sportivo”

(Adnkronos) – “Il settore della nautica è in forte crescita, soprattutto relativamente al diporto sportivo, quasi raddoppiato rispetto al 2019”. Qui si esprime “il lusso, nel dna del Made in Italy”. Così Matteo Zoppas, presidente di Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)