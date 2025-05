Nutrizione: Tagliabue (SINU), “Fondamentale sostenere i giovani ricercatori impegnati nello studio dell’alimentazione”

(Adnkronos) – “La sana alimentazione è un investimento strategico per la salute pubblica e, in quest’ottica, diventa fondamentale sostenere l’attività dei giovani ricercatori che scelgono di dedicarsi alla ricerca in Nutrizione”. Così Anna Tagliabue, presidente della SINU, a margine del 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana, sottolineando l’importanza di incentivare il ricambio generazionale nella ricerca scientifica applicata all’alimentazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)