Omicidio Sharon Verzeni, si cerca il coltello usato dal killer – Video

(Adnkronos) – Caccia al coltello usato per uccidere Sharon Verzeni. La 33enne è stata uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola nel bergamasco. A scendere in campo oggi i volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano, ente impegnato nella salvaguardia del patrimonio della Grande Guerra. Con i loro metal detector di solito vanno a caccia di reperti bellici e militari, oggi quegli strumenti li stanno utilizzando nelle vie e nel parco di Terno d’Isola nel bergamasco, per ispezionare tombini e anfratti, a caccia innanzitutto del coltello con chi è stata uccisa Sharon, ancora introvabile. A guidare il gruppo di ricerca c’è Paolo Campanardi, detto ‘Gibba’, il protagonista della serie in onda su DMax ‘Metal Detective’. Verifiche anche nei tombini del Paese I militari stanno esplorando, inoltre, i tombini delle strade vicine a via Castegnate, dove la donna è stata accoltellata a morte. L’obiettivo è “individuare e repertare eventuali ulteriori indizi utili alla prosecuzione delle indagini”. Le attività di ricerca, disposte dalla procura di Bergamo, dovrebbero proseguire anche nella giornata di domani, come hanno annunciato ieri i carabinieri e il sindaco di Terno d’Isola, avvertendo i residenti della chiusura al traffico delle strade. (dall’inviata Alice Bellincioni) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)