(Adnkronos) – “Sono cambiati i modi di fare insegnamento, è cambiato lo studente medio, più dinamico, più vicino ai social, alla tecnologia e in grado quindi di apprendere con questo sistema. Siamo fra i primi in Europa ad avere una tecnologia su varie discipline” queste le parole di Rocco Papalia, direttore scientifico Simulation Center per attività esterne, durante l’inaugurazione del Simulation center dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)