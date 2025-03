Pappadà (Provincia di Lecce): “A lavoro per contrastare le discriminazioni sul lavoro”

(Adnkronos) – La consigliera di parità effettiva della Provincia di Lecce “si occupa di contrastare tutte le discriminazioni che avvengono in capo alle lavoratrici ai lavoratori sui luoghi di lavoro offrendo sostegno stragiudiziale in via stragiudiziale e giudiziale a tutte le cittadine e i cittadini che per motivi di lavoro abbiano subito discriminazioni”. Lo ha detto Antonella Pappadà – Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Lecce, partecipando alla prima tappa dell’anno di “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante ideato e organizzato a Lecce da Codere Italia, multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)