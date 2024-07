Parigi 2024, Fabbri: “Grande stagione, ma manca la punta”

(Adnkronos) – “Imbattuto fino a ora? E’ stata una bellissima stagione, ma sono conscio del fatto che tutte le gare fatte in funzione di quella di sabato, per arrivare in una situazione ideale dal punto di vista fisico e mentale. Tutto giusto, manca la punta, speriamo di trovarla a Parigi”. Lo ha detto il lanciatore del peso azzurro Leonardo Fabbri, a Casa Italia in vista dei Giochi di Parigi 2024, dove farà il suo esordio nelle qualificazioni del peso il 2 agosto. Fabbri arriva dopo il successo in Diamond League a Londra dove ha battuto il campione Ryan Crouser. “I suoi complimenti? E’ una leggenda dello sport, è come Michael Jordan, la vittoria di Londra mi ha dato tanta fiducia, ma sabato sera sarà una gara completamente diversa”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)