(Adnkronos) – "Negli ultimi anni rapporto medico paziente non è più solo in ambulatorio ma anche sui social.Le regole per professione medica vanno cambiate. Serve codice deontologico più moderno e al passo con tempi". Così Andrea Paro Vidolin, responsabile Centro Fotodermatologia, ospedale Israelitico, Roma sul ruolo del medico, in particolare del dermatologo, sui social, anche come influencer. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)