"Esprimiamo la nostra profonda solidarietà ai bambini di Gaza, a quelli deportati in Ucraina, e ai più di 400 milioni di minori che vivono oggi in zone di guerra". Con queste parole, seguite da un minuto di silenzio, il presidente della Società Italiana di Pediatria, Rino Agostiniani, ha aperto a Napoli l'80° Congresso nazionale della SIP.Un messaggio forte: non c'è futuro senza infanzia.