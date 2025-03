Pieroboni (IEG): “una fiera sempre più internazionale”

(Adnkronos) – “Quest’anno superiamo il 30% di espositori stranieri e manteniamo la nostra peculiarità che è quella di non focalizzarci solo su un’energia rinnovabile, eolico, solare o altro, ma di essere il centro della discussione a 360 gradi sulla transizione energetica. Questa è la caratteristica di questa manifestazione.” Lo ha detto Corrado Pieroboni amministratore delegato di IEG a margine dell’inaugurazione della Fiera Key- The Energy Transition Expo l’appuntamento più importante d’Italia per le tecnologie e soluzioni per l’efficientamento energetico. “Noi non abbiamo grandi capacità e riserve di petrolio, di gas e altri combustibili ma la nostra forza è puntare sulle rinnovabili. Quello che stiamo facendo da qualche anno con una maggiore convinzione e senza trascurare il fatto che noi abbiamo anche delle eccellenze storiche su questo argomento poco conosciute, per esempio pochi sanno che il primo impianto di geotermia al mondo è stato fatto in Italia nella regione toscana diversi decenni fa. “ ha detto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)