(Adnkronos) – In collaborazione con TgPoste.itIl viaggio di Luca, uno dei 29mila portalettere di Poste italiane, che nel suo giro di consegne nel parco di Portofino arriva in barca per recapitare la posta nella piccola baia naturale, uno dei luoghi più magici d’Italia incastonato tra le rocce e il mare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)