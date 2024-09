(Adnkronos) – Nuovo calore pulito dal termovalorizzatore Rea Dalmine per ampliare il teleriscaldamento A2A di Bergamo. “Potremo avere 11mila appartamenti in più collegati alla rete, oltre ai 36mila attuali – è il commento della Sindaca di Bergamo Elena Carnevali – Abbiamo un appuntamento importante a cui non possiamo mancare, quello dell’accordo con l’UE per l’azzeramento della Co2 entro il 2030”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)