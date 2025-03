Progetto RiforestAzione: 4,5 milioni di alberi per città più verdi e vivibili

(Adnkronos) – La riforestazione urbana ed extraurbana al centro della transizione ecologica italiana. Con un investimento di 211 milioni di euro, finanziato dai fondi del PNRR, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Axpo Italia e Pulsee, ha presentato RiforestAzione, il progetto dedicato alla tutela e all’espansione delle aree verdi in 13 città metropolitane italiane. L’iniziativa prevede la piantumazione di 4,5 milioni di alberi e il reimpianto di ulteriori 3,5 milioni, per un totale di 4.500 ettari di nuovi spazi verdi, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria, contrastare i cambiamenti climatici e rendere le città più vivibili.

Durante la conferenza stampa, Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato al MASE, ha sottolineato il valore strategico del progetto, evidenziando il ruolo del partenariato pubblico-privato come modello di sviluppo sostenibile. A fianco del Ministero, Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, che hanno curato aspetti strategici, logistici e di comunicazione del progetto. “Coniugare tecnologia, energia e benessere è la chiave per costruire città più resilienti”, ha dichiarato Salvatore Pinto, Presidente di Axpo Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)