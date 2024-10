Radiologia geriatrica, all’R7 con Sirm nasce nuova branca diagnostica per immagini 

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di promuovere a livello internazionale, sotto la spinta di Sirm, la radiologia geriatrica, una vera e propria trasformazione culturale che dovrà anche avere ricadute concrete nella pratica clinica, a tutto vantaggio dei pazienti anziani fragili”. Sono le parole di Andrea Giovagnoni, presidente nazionale della Sirm, Società italiana di radiologia medica e interventistica che ha promosso l’R7, il primo Forum delle 7 Società scientifiche di Radiologia medica dei Paesi del G7, che si è svolto nella splendida cornice di Venezia. “Si tratta di una necessità ormai ineludibile – spiega Giovagnoni – L’anziano è per sua natura un paziente fragile, con maggiori fattori di rischio, spesso colpito da più patologie, con minori e più impegnative capacità di recupero, che usa in modo importante le strutture ospedaliere e soprattutto di diagnostica per immagini sia in emergenza che in elezione. Ma i dipartimenti di radiologia non sono pronti. Mancano spazi adeguati, macchinari particolarmente adattabili al paziente anziano, che presenta spesso limitazioni motorie e cognitive, e operatori sanitari dedicati alla gestione. Siamo ancora poco esperti di questi pazienti”, per questo c’è l’impegno ditutti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)