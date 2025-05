Rimini Wellness 2025, Semerano (Esercito Italiano): “Con Military Fitness visitatori assaporano vita militare”

(Adnkronos) – “L’attrazione principale è il Military Fitness, un percorso di resistenza, forza e agilità. La curiosità da parte del pubblico ad affacciarsi sul mondo e le opportunità dell’esercito italiano è tanta. Facciamo in modo di far assaporare loro un po’ di addestramento e di fare vivere un po’ la vita militare a tutti i visitatori che vengono a omaggiarci qui a Rimini Wellness nello stand dell’Esercito italiano”. A dirlo all’Adnkronos Luca Semerano, Graduato Capo dell’Esercito Italiano e Speaker di Radio Esercito, alla 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)