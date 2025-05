RiminiWellness 2025, Carnimeo (Ecopneus): “Sport e sostenibilità guidati da stesso driver”

(Adnkronos) – “Il messaggio” che vogliamo trasmettere “è che lo sport e la sostenibilità devono parlarsi e sono guidati anche dallo stesso driver. La parola che accomuna e che anche la parola d’ordine di questa fiera è benessere. Benessere sociale che indica la salute e il benessere delle persone, ma anche degli spazi che viviamo. Benessere economico, significa sviluppo, innovazione, business e benessere ambientale, quindi, con la sostenibilità vera e propria in termini di utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili”. Lo ha detto all’Adnkronos Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus, in occasione del convegno ‘sport e sostenibilità, la sfida per vincere il futuro’, organizzato all’interno della prima giornata della 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)