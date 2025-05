RiminiWellness 2025, Dalbon (De Cecco): “Nostra pasta con 30% di proteine e 45% di carboidrati”

(Adnkronos) – “La nostra pasta ricca di proteine si differenzia dalle tante altre tipologie di pasta di questo tipo perché dal punto di vista nutrizionale è particolarmente equilibrata: oltre ad avere il 30% di proteine, ottenute da farine di legumi estratte con metodi fisici, quindi di alta qualità, ha la caratteristica di avere un contenuto di carboidrati del 45%”. Così, Gerardo Dalbon, responsabile tecnologia Gruppo De Cecco, alla 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)