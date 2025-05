RiminiWellness 2025, Ganeshamoorthy: “Lo sport mi ha salvato la vita”

(Adnkronos) – “Lo sport mi ha salvato la vita, nel vero senso della parola. Sono stato ricoverato per tanto tempo dentro l’ospedale e l’unico appiglio per uscire fuori era lo sport. Ho iniziato con il basket e da lì ho capito che lo sport era una cosa importante, una valvola di sfogo per non pensare a tutte le disgrazie. Ci sono tanti altri ragazzi, che hanno avuto esperienze di malattia anche peggiori della mia, che hanno trovato la forza nello sport”. È quanto affermato dall’atleta paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy, all’inaugurazione della 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)