Roma, la Società italiana di Neurologia presenta il decalogo per la salute del cervello

(Adnkronos) – In occasione della settimana mondiale del cervello 2025 che si celebra fino al 16 marzo, la Società italiana di neurologia (Sin) ha presentato un decalogo per la salute del cervello a 360° e lanciato l’Alleanza italiana per la Salute del Cervello, un’organizzazione strutturata a firma ‘One Brain One Health’ e ‘Italian Brain Health Strategy’, a conferma di un impegno condiviso sul piano nazionale e internazionale. La presentazione è avvenuta durante evento “One Brain One Health: un primo bilancio della Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024-2031” e ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e membri di organizzazioni impegnate nella tutela della salute cerebrale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)