Roma Tor Vergata, preside Facoltà Medicina: “Esami del semestre filtro fissati per il 20/11 e il 10/12”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Al termine del percorso di studi del semestre filtro, i ragazzi dovranno superare tre esami, che verranno somministrati lo stesso giorno, il 20 novembre e il 10 dicembre. Chi avrà superato i tre esami potrà entrare a far parte di una lista nazionale e seguire il corso scelto nella sede designata in funzione della graduatoria”. Sono le parole di Stefano Marini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, all’inaugurazione del semestre filtro dell’anno accademico 2025-2026 delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

