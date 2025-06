(Adnkronos) – “Oggi grande impegno in 4 aree con bisogni medici importanti: quella cardiovascolare, delle neuroscienze, immunologica e onco-ematologica. Da oltre 20 anni obiettivo di Novartis è ridisegnare standard di cura per tumori del sangue e gravi patologie ematologiche come l’Emoglobinuria parossistica notturna. Disponibilità di questa nuova terapia per l’Epn traguardo reso possibile da continua collaborazione con autorità regolatorie”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)