Rossi (Ucbm): “Simulation center volano per sviluppare la nostra ricerca”

(Adnkronos) – “Questo Simulation center sarà un motore, un volano per sviluppare la nostra ricerca, la nostra innovazione e soprattutto una didattica esperienziale basata sulla presenza e sul learning by doing, fondamentale in questo momento per il mercato e per il contesto generale” sono le parole di Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale Ucbm durante l’inaugurazione del Simulation center dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2024-25. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)